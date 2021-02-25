Samsung Galaxy A32 4G оценен в 20 тысяч рублей

Компания Samsung выпустила в России смартфон Samsung Galaxy A32 4G, который отличается от вышедшей ранее в Европе 5G-модели. Аппарат оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ вместо HD+ и кадровой частотой 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 720 вместо MediaTek Helio G80, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп вместо 48 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп вместо 13 Мп и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Поддержки мобильных сетей пятого поколения в российской версии нет, зато аппарат стал дешевле – 19 990 рублей за 64 ГБ флэш-памяти и 21 990 рублей за 128 ГБ.

Новинку также оснастили 4 ГБ оперативной памяти, батареей на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, портом USB Type-С и модулем NFC.

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