Samsung Galaxy A32 5G может стать одним из первых устройств Samsung с Android 11

В это время года Samsung начинает выпуск своих устройств серии A. На прошлой неделе были выпущены бюджетные Galaxy A12 и A02s. Теперь самый дешевый смартфон 5G от Samsung, с именем Galaxy A32, был замечен под управлением Android 11.

Устройство Samsung с номером модели SM-A326B было протестировано с Android 11. Похоже, это вариант грядущей Galaxy A32 5G, так как в ранних отчетах говорилось, что устройство будет иметь аналогичный номер модели SM-A326. Смартфон Samsung Galaxy A32 с Android 11 намекает на то, что компания Samsung на шаг ближе к стабильному выпуску своего One UI 3.0 на базе Android 11.