Samsung Galaxy A32 5G неожиданно запустили в Германии

Samsung представила Galaxy A32 5G в Европе, а точнее — в Германии, что весьма удивительно, ведь обычно производители стараются выйти на рынок Индии или Китая. Важно отметить, что хотя устройство представили сейчас, официальные продажи должны начаться только в феврале текущего года в Европе. Galaxy A32 5G может похвастаться характерным вырезом на дисплее и системой из четырех камер на тыльной панели, которые выглядят достаточно свежо. Потенциальные покупатели смогут выбирать из четырех цветовых вариантов — Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Violet и Awesome White - именно в этих цветах устройство отправится в продажу 12 февраля. К сожалению, производитель лишь заявил, что устройство будет доступно с 4, 5 и 8 ГБ оперативной памяти — о процессоре никакой информации нет.