Samsung Galaxy A36 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A36, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 15 и 8-ядерной однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710. Предполагается, что речь идет о процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2. Аппарат набрал 316 и 1455 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что Galaxy A36 оснастят 6,6-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, 12-Мп тыльной камерой, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.