Samsung Galaxy A50s получит Android 10 в апреле 2020 года

Компания Samsung опубликовала точный график выхода обновления Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 для своих смартфонов и планшетов. Данный график предназначен для китайского рынка. Первым Android 10 получат флагманы Samsung Galaxy S10 – это случится в январе. В феврале настанет очередь Galaxy Note10, Note9 и Galaxy A40s. В марте обновятся Galaxy S9, S9+ и Galaxy A8s. В апреле Android 10 доберется до моделей Galaxy A50-5G, A50s, A80 и A9 Star. В мае апдейт получат Galaxy A60, A70, A9 2019, A9 Star Lite, Galaxy Fold, M30s и планшет Galxy Tab S6. В июне настанет очередь Galaxy W2019, в июле – смартфонов Galaxy A20s, A6s и планшета Tab S4. В августе обновятся планшеты Tab A и Tab S5e, в сентябре – Tab A 2018. Последним обновление получит планшет Tab A 10.1 – это случится почти через года, в октябре.