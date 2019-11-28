Samsung Galaxy A50s получит Android 10 в апреле 2020 года

2019-11-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A50s; [119]
Компания Samsung опубликовала точный график выхода обновления Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 для своих смартфонов и планшетов. Данный график предназначен для китайского рынка. Первым Android 10 получат флагманы Samsung Galaxy S10 – это случится в январе. В феврале настанет очередь Galaxy Note10, Note9 и Galaxy A40s. В марте обновятся Galaxy S9, S9+ и Galaxy A8s. В апреле Android 10 доберется до моделей Galaxy A50-5G, A50s, A80 и A9 Star. В мае апдейт получат Galaxy A60, A70, A9 2019, A9 Star Lite, Galaxy Fold, M30s и планшет Galxy Tab S6. В июне настанет очередь Galaxy W2019, в июле – смартфонов Galaxy A20s, A6s и планшета Tab S4. В августе обновятся планшеты Tab A и Tab S5e, в сентябре – Tab A 2018. Последним обновление получит планшет Tab A 10.1 – это случится почти через года, в октябре.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A50s
Acer Predator Thronos стоит очень дорого...
Acer Predator Thronos стоит очень дорогоКакое-то время назад на просторах интернета появился игровой трон Acer Predator Thronos, который выглядит...
Samsung улучшит QLED...
Samsung улучшит QLEDБуквально недавно, когда технология QLED только появилась на просторах рынка, многие журналисты обратили ...
Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стоит 500 д...
Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стоит 500 дОфициально представлен совершенно новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, который порадует потенциа...
Cherry Secure Board 1.0 защитит ваш ПК...
Cherry Secure Board 1.0 защитит ваш ПКПредставлена клавиатура Cherry Secure Board 1.0, которая интересна даже не своим дизайном или какими-то у...
Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой м...
Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой мСегодня в центре внимания игровой монитор Aorus CV27F, оснащенный 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением F...
Представлены мини-компьютеры ASRock Mars...
Представлены мини-компьютеры ASRock MarsКомпания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК серией Mars. Модели оснащаются 8-ядерным процессором Intel ...
Смартфон Motorola One Hyper анонсируют 3...
Смартфон Motorola One Hyper анонсируют 3Сегодня стала известна дата презентации смартфона Motorola One Hyper. Она пройдет в Бразилии 3 декабря. ...
AMD Ryzen Threadripper 3970X разогнали д...
AMD Ryzen Threadripper 3970X разогнали дПопулярный оверклокер TSAIK разогнал топовый процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X до частоты в 5752,97 ...


Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой монитор с 165 Гц и DisplayHDR 400Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой монитор с 165 Гц и DisplayHDR 400
Обзор realme 5 64GB. Правильный бюджетный смартфон Обзор realme 5 64GB. Правильный бюджетный смартфон
Обзор iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE. Комбо устройство 3 в 1Обзор iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE. Комбо устройство 3 в 1
Обзор Logitech MK470 Slim (920-009206). Беспроводная периферия для офисаОбзор Logitech MK470 Slim (920-009206). Беспроводная периферия для офиса
Обзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолейОбзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолей
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покорить...
Смогут ли вьетнамские смартфоны покоритьУ большинства россиян Вьетнам ассоциируется с отдыхом, фруктами и бальзамом «Звездочка». Некоторые еще мо...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкам...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкамСегодня мы поговорим о достаточно полезном приложении Quizlet, которое выглядит очень симпатично и позвол...
Предварительный обзор Huawei Sound X. Ум...
Предварительный обзор Huawei Sound X. УмКомпания Huawei решила расширить количество своих устройств в разных категориях и представила довольно ин...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильна...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильнаДалеко не все современные проекты, которые делают для смартфонов, способны порадовать пользователя интере...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TV...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TVBQ 3202B Начат...
Предварительный обзор Huawei MatePad Pro...
Предварительный обзор Huawei MatePad ProОфициально представлен новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, который выглядит достаточно стильно...
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The Crystal...
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The CrystalГеймплей ...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. Оче...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. ОчеСегодня мы поговорим о ноутбуке One Mix 3 Pro, который выглядит очень стильно и необычно, плюс его легко ...
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрок...
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. КвадрокСреднебюджетные смартфоны продолжают набирать популярность у населения, что неудивительно: мало кто хочет...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень ин...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень инСегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобре...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor