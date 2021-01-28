Samsung Galaxy A52 5G показали на рендере

Известный информатор Эван Бласс опубликовал качественный рендер смартфона Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Отметим врезанную в экран фронтальную камеру и прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями. Устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12-Мп, 5-Мп и 5 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 11. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy A52 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 459 евро, а с 8/256 ГБ памяти – 509 евро.