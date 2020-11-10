Samsung Galaxy A52 засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung c каталожным названием SM-A526B. Очевидно, что речь идет о еще не представленной официально модели Samsung Galaxy A52. Согласно бенчмарку, аппарат Geekbench получит однокристальную систему с кодовым наименованием lito. За этим названием скрывается восьмиядерный чипсет Snapdragon 750G с тактовой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 619, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также модемом 5G Snapdragon X52. Также смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. Предыдущие слухи прочили смартфону квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.