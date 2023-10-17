Samsung Galaxy A52s получил бета-версию One UI 6.0

Профильное издание SamMobile объявило, что компания Samsung выпустила бета-версию оболочки One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14 для смартфона Galaxy A52s. Пока протестировать прошивку могут владельцы смартфонов из Южной Кореи. В скором времени One UI 6.0 станет доступна и для пользователей из Индии и Европы.

Напомним, что представленный два года назад Galaxy A52s оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом и модулем NFC.