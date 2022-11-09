Samsung Galaxy A53 5G обновили до Android 13

Компания Samsung раньше обещанного начала распространение фирменной прошивки One UI 5.0 на основе операционной системы Android 13 для смартфона Galaxy A53 5G. Апдейт под номером A536BXXU4BVJG уже доступен в некоторых европейских странах. Помимо всех нововведений свежей ОС он включает октябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года Galaxy A53 5G оснащается восьмиядерным чипсетом Samsung Exynos 1280, батареей ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменной прошивкой One UI 4.1 на основе Android 12, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, дактилоскопом, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 и 5 Мп, а также селфи-камерой на 32 Мп.