Samsung Galaxy A72 показали на новом рендере

Один из надежных инсайдеров опубликовал качественное изображение смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Судя по всему, дизайн передней панели окажется вполне привычным – врезанная в центральную часть дисплея одинарная фронтальная камера и довольно тонкие рамки.

По предварительным данным, смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощность 25 Вт, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем, а также предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой Samsung One UI.