Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит главный модуль основной камеры с оптической стабилизацией изображения. Предполагается, что перед нами флагман серии Samsung Galaxy A, ведь вместо Galaxy A81 и Galaxy A91 были выпущены Galaxy Note10 Lite и S10 Lite.

Что до предшественника Galaxy A71 5G, то в его оснащение входит фирменная платформа Exynos 980, поддержка сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, квадрокамера с модулями на 64, 12, 5 и 5 Мп, а также фронтальная камера на 32 Мп.
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