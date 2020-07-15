Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит главный модуль основной камеры с оптической стабилизацией изображения. Предполагается, что перед нами флагман серии Samsung Galaxy A, ведь вместо Galaxy A81 и Galaxy A91 были выпущены Galaxy Note10 Lite и S10 Lite.

Что до предшественника Galaxy A71 5G, то в его оснащение входит фирменная платформа Exynos 980, поддержка сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, квадрокамера с модулями на 64, 12, 5 и 5 Мп, а также фронтальная камера на 32 Мп.