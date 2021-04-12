Samsung Galaxy A82 показали на фото

В сети появились живые фото еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy A82, который в некоторых странах выйдет под названием Quantum2. Отметим врезанную по центру фронтальную камеру и вертикально ориентированный блок основной камеры. К сожалению, поворотную камеру, как в Galaxy A80, аппарат не получит.

Что до технических характеристик, смартфон будет оснащаться пластиковым корпусом, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Snapdragon 855 Plus, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом MicroSD, тройной тыльной камерой модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт и фронтальной камерой разрешением 32 Мп.