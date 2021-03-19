Samsung Galaxy A82 получит камеру от Sony

Инсайдер неоднократно сообщали, что Samsung работает над смартфоном Galaxy A82. Недавно данный смартфон даже был замечен в базе данных Bluetooth SIG и Geekbench. Этот телефон придет на смену Galaxy A80, который оснащен выдвижным поворотным модулем камеры в качестве одной из основных функций. Ожидается, что Galaxy A82 будет поставляться с инновационным модулем камеры в таком же формате корпуса. Более того, теперь немецкое издание GalaxyClub.nl поделилось важной информацией об основной камере A82. Согласно публикации издания, камера Galaxy A82 будет оснащена 64-мегапиксельным объективом Sony IMX686, а не сенсором Samsung ISOCELL GW2 / 1. По вспомогательным камерам A82 информации нет. Звучит достаточно интересно.