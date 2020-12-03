Samsung Galaxy Buds Pro засветились на фото

Чтобы не отставать от своего крупнейшего конкурента, Samsung также уделяет гораздо больше внимания своим собственным беспроводным наушникам, отказавшись от старого бренда Gear в пользу более последовательного названия Galaxy Buds. Более того, производитель теперь планирует немного изменить дизайн своих наушников, чтобы привлечь больше аудитории к своему продукту и продать, что неудивительно, больше своих гаджетов. Например, теперь производитель планирует выпустить в продажу Pro-версию беспроводных наушников, которые получат более высокое качество звука и активное подавление шума. Этого должно быть достаточно, чтобы пользователь мог насладиться покупкой и не думал о конкурентах. Правда, пока что помимо картинки ничего больше нет.

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