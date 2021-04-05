Samsung Galaxy F12 с АКБ на 6000 мАч оценен в $150

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F12, которая оценена в 150 и 165 долларов в зависимости от версии. Новинка оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Exynos 850 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G52, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, боковым сканером отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей мощностью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой OneUI 3.1. Размеры смартфона равны 164,0:75,9:9,7 мм, а масса – 221 г.