Samsung Galaxy F52 5G покорит рынок среднего класса

Компания Samsung официально представила в Китае новую модель смартфона в линейке Galaxy F. Модель, получившая название Samsung Galaxy F52 5G, появилась всего через пару месяцев после того, как в феврале был представлен Galaxy F62. Galaxy F52 5G — это еще одна попытка Samsung предложить доступные смартфоны с поддержкой сотовой сети 5G. Производитель уверен, что в будущем, когда данная технология будет использоваться повсеместно, смартфоны начального класса с 5G будут пользоваться повышенным спросом. Что касается технических характеристик, Samsung Galaxy F52 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ (2408x1080p).

Дисплей оборудован перфорацией с фронтальной веб-камерой, расположенной в правом верхнем углу экрана — отверстии находится огромный 16-мегапиксельный сенсор для селфи. Дизайн также обеспечивает устройству более высокое соотношение экрана к корпусу, а сам экран также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Ещё стоит сказать, что Galaxy F52 5G оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 750G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство также имеет внутреннюю память объемом 128 ГБ, которую можно расширить за счет карт памяти — на плате есть слот для карт памяти microSD, который позволит увеличить объем хранилища до ошеломляющих 1 ТБ. Что касается камеры, F52 5G может похвастаться четырьмя камерами на тыльной панели. Конечно, пока что говорить о качестве съемки рано, так как реальных тестов еще нет. Но вскоре они обязательно появятся.