Samsung Galaxy F62 получит батарею 7000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F62, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит предустановленную операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, одинарную фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерную платформу Exynos 9825 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP12, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. А вот поддержки мобильных сетей пятого поколения в смартфоне не будет.

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