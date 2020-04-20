Samsung Galaxy Fold 2 получит прочный дисплей

Собственно, никто и не сомневался в том, что компания Samsung будет выпускать вторую версию своего смартфона со складной конструкцией и гибким дисплеем, это вполне ожидаемо. Да, первый гаджет может не взорвал рынок, но компания неплохо на нем заработала и теперь планирует выпустить новую версию под названием Samsung Galaxy Fold 2, которая привлечет внимание новым дисплеем. Конечно, там разрешение будет поднято, будет дисплей более громадный, но главная фишка в том, что компания очень хочет сделать упор на прочности дисплея. И из-за этого вы сможете складывать и раскладывать устройство чаще без страха того, что гаджет просто сломается. Вопрос только в стоимости такого вот гаджета, который, возможно, будет дороже оригинала.