Samsung Galaxy Fold Lite будет стоить 900 долларов

Уже 5 августа компания Samsung представит новые смартфоны Galaxy Note, новый Galaxy Z Flip и Galaxy Fold 2. Как оказалось, изначально корейский гигант собирался представить в этот день и Galaxy Fold Lite, стоимость которого составит около 900 долларов. Однако в какой-то момент выпуск устройства был перенесен на следующий год.

Что до Galaxy Fold 2, то ему прочат улучшенный 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей, соотношением сторон 11,8:9 и частотой обновления изображения 120 Гц, 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей и соотношением сторон 24,9:9, а также два аккумулятор суммарной ёмкостью 4500 мАч.