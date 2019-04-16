Samsung Galaxy Fold оказался не очень качественным

На просторах интернета появились первые отзывы о смартфоне Samsung Galaxy Fold, который, как оказалось, не такой уж идеальный, как показывали на презентации. Начнем с того, что у смартфона отчетливо заметна полоса сгиба дисплея по центру, особенно если вы смотрите на смартфон не под прямым углом. Этот сгиб даже ощущается пальцами, его можно нащупать. Кроме того, в сложенном состоянии устройство очень толстое и тяжелое, складывается впечатление, что просто два смартфона сложили в один. И, конечно, не все приложения умеют работать в полноэкранном режиме. Некоторые просто растягиваются, другие перекрыты камерой внутренней. Так что для устройства за 2600 долларов это крайне дорогое удовольствие, которое очень далеко от идеала.