Samsung Galaxy Fold поступает в продажу

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале 2019 года.

После доработок недостатков, выявленных журналистами в апреле, цена Samsung Galaxy Fold осталась без изменений — 1980 долларов.

В некоторых странах смартфон будут предлагать с 5G, а в других только с LTE. В Galaxy Fold установили 7,3-дюймовый гибкий экран. Есть и 4,6-дюймовый дисплей, который активен в сложенном состоянии устройства. Работает смартфон под управлением Android 9.0.

В нем установлено шесть камер, из которых две размещены над гибким дисплеем, а три на тыльной стороне устройства, и одна над небольшим внешним экраном.

Процессор в новинке Qualcomm Snapdragon 855, оперативной памяти 12 ГБ и 512 ГБ флэш-памяти.