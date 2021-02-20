Samsung Galaxy Fold продают со скидкой в 59 тысяч рублей

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, процессором Exynos 9820, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств и стереодинамиками AKG.
Российское подразделение Samsung Electronics дало старт распродаже смартфонов в официальном российском онлайн-магазине. В рамках акции можно купить смартфоны Galaxy S20+ и Galaxy Z Flip TB с выгодой до 20 тысяч рублей, а Galaxy Z Fold2, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 и Note20 Ultra на 15 тысяч рублей дешевле изначальной цены. Однако самое выгодное предложение распространяется на складной смартфон Galaxy Fold, который предлагается за 101 тысячу рублей вместо 160 тысяч.