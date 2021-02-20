Samsung Galaxy Fold продают со скидкой в 59 тысяч рублей

Российское подразделение Samsung Electronics дало старт распродаже смартфонов в официальном российском онлайн-магазине. В рамках акции можно купить смартфоны Galaxy S20+ и Galaxy Z Flip TB с выгодой до 20 тысяч рублей, а Galaxy Z Fold2, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 и Note20 Ultra на 15 тысяч рублей дешевле изначальной цены. Однако самое выгодное предложение распространяется на складной смартфон Galaxy Fold, который предлагается за 101 тысячу рублей вместо 160 тысяч.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, процессором Exynos 9820, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств и стереодинамиками AKG.