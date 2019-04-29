Samsung Galaxy Home Mini готов к анонсу

На просторах интернета нашли упоминание умной колонки Samsung Galaxy Home Mini, которую производитель, видимо, совсем скоро планирует отправить в продажу. Старшую версию колонки анонсировали достаточно давно и она, к сожалению, не пользовалась особой популярностью по целому ряду причин. Теперь, видимо, производитель решил изменить концепцию и сделать колонку более компактной и удобной для повседневного использования. Нет информации ни о характеристиках, ни о стоимости продукта, только данные о том, что в названии будет приставка Mini. Сейчас судить о возможностях продукта пока что рано, но мы будем надеяться на низкую цену и хорошее качество звучания, ведь для умной колонки звук тоже важен, как и остальные функции.