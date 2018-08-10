Samsung Galaxy Home выглядит очень интересно

На вчерашней презентации компании Samsung была анонсирована новая умная колонка Samsung Galaxy Home. Это довольно интересное устройство, однако нам пока что про колонку вообще ничего не рассказали. Дело в том, что компания решила просто анонсировать продукт, не вдаваясь в детали о технических характеристиках, дате релиза или стоимости. Получается, что пользователи вроде как хотят новинку и уже готовы за нее платить, но в магазины продукт еще не отправили. Важно отметить, что производитель уже договорился со Spotify о партнерстве, из-за чего колонка будет запускать треки из популярного сервиса вещания. Это и фотография с презентации — все, что есть на текущий момент. Но, мы остается на связи и будем следить за всеми новостями, чтобы рассказать вам все самые важные детали о проекте.