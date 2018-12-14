Samsung Galaxy M20 будет иметь двойную камеру

Сегодня в интернете появилась фотография задней части смартфона Samsung Galaxy M20. По вырезу видно что в смартфоне будет установлена двойная камера.

Материал изготовлен из метала. В дополнение к двум камерам на задней панели, устройство также будет иметь установленный сзади считыватель отпечатков пальцев, в то время как боковой снимок оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, разъемом USB-C для зарядки и передачи данных.

Ожидается, что телефон будет анонсирован в Индии вместе с Galaxy M10 и станет первым в своем роде. Таким образом, телефоны Galaxy M станут преемниками устройств Galaxy On, которые в основном можно найти в Индии. Как сообщается, оба телефона уже запущены в производство и ожидают своего официального анонса в ближайшие недели или месяцы.