Samsung Galaxy M21s с АКБ на 6000 мАч оценен в $230

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M21s, которая является улучшенной версией выпущенного этой весной Galaxy M21. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Infinity-U Super AMOLED дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерной платформой Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD и ёмкостью на 6000 мАч. Из нововведений: вместо 20-Мп фронтальной камеры появился модуль на 32 Мп, а место главного 48 Мп модуля в тройной камере занял уже 64 Мп датчик изображения. В качестве операционной системы используется Android 10. Цена смартфона составляет 230 долларов.

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