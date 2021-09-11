Samsung Galaxy M22 получил 90-Гц AMOLED-дисплей

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент смартфонов моделью Samsung Galaxy M22, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинка характеризуется 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 720:1600 пикселей, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, модулем NFC, портом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сенсором. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.