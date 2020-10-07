Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя задними камерами на 64 МП

Samsung планирует анонсировать еще один смартфон серии M, который будет выпущен как Galaxy M31 Prime.

У Amazon India уже есть промо-страница на своем веб-сайте, на которой представлены изображения и некоторые из ключевых характеристик будущего телефона.

Дизайн Galaxy M31 Prime практически идентичен дизайну Galaxy M31. У него есть водяной вырез, а задние камеры и сканер отпечатков пальцев находятся в том же положении, что и у M31. Galaxy M31 Prime будет работать на 10-нм процессоре Exynos 9611 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Он будет иметь 6 ГБ оперативной памяти с 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Установка с четырьмя камерами такая же, как у Galaxy M31, 64 Мп + 8 Мп сверхширокая + 5 Мп макросъемка + 5 Мп датчик глубины, а также 32 Мп датчик. В телефоне также будет аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт через порт USB-C.
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