Samsung Galaxy M31 представлен официально

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31, который не только выглядит крайне привлекательно, но и оборудован весьма неплохим набором преимуществ, которые на фоне потенциальных конкурентов смотрится очень даже привлекательно. Например, у смартфона Samsung Galaxy M31 имеется большой дисплей с диагональю 6,44 дюйма, который обладает высоким разрешением, реалистичной цветопередачей и прочими бонусами, которые есть и у других смартфонов, но у них и стоимость чуть выше. Также нужно понимать, что у Samsung априори выше уровень доверия со стороны пользователей, так как это бренд с мировым именем и он действительно выигрывает в плане качества у китайских компаний. Вопрос только в цене для отечественного рынка.