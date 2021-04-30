Samsung Galaxy M32 получит АКБ на 6000 мАч

Бенчмарк Geekbench в очередной стал источником утечки характеристик еще не представленного официально смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy M32 c кодовым наименованием SM-M325FV. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek MT6769V/CT (Helio G80) с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MC2, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленную ОС Android 11. По данным источника, смартфон также оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч, 6,4-дюймовым экраном, 128 ГБ встроенной памяти и тыльной камерой с четырьмя модулями. Дата официальной презентации и ориентировочная цена Galaxy M32 пока не сообщаются.