Samsung Galaxy M42 выпустят 28 апреля

Amazon India объявила о том, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy M42 5G появится в индийской продаже 28 апреля. Его ориентировочная цена составляет 335 долларов.

Ранее смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 750G с тактовой частотой 1,8 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом 5G, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11. В однопоточном тесте смартфон набрал 650 баллов, а в многопоточном – 1779 баллов. Устройству также прочат аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп.
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