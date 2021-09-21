Samsung Galaxy M52 5G получит 120-Гц экран

В сети появились подробные характеристики, рендеры и цены на смартфон Samsung Galaxy M52 5G, официальный релиз которого состоится 28 сентября. Итак, устройству прочат 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольный) и 5 Мп (макро), батарею ёмкостью 5000 мАч, предустановленную ОС Android 11, симметричный разъем USB-C, модуль NFC, корпус толщиной 7,4 мм и массой 175 граммов, а также белую, черную и синюю расцветки. Цена смартфона составит 435 долларов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M52 5G
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