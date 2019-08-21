Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео

2019-08-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 10+ 5G ; [94]
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад. Первым делом блогер взялся за стилус, который довольно легко сломался. Тест на нагрев AMOLED-дисплей прошел на отлично, поскольку очень быстро восстановился. Традиционный тест на изгиб также не сломил Galaxy Note 10+ 5G, который имеет очень прочный каркас.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 10+ 5G
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