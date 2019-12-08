Samsung Galaxy Note 10 Lite получит ёмкий аккумулятор

В просторах интернета появилась информация о автономности нового смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Смартфон должны оснастить аккумулятором с номером модели EB-BN770ABY, который появился в базе южнокорейского сертификационного агентства.

Ёмкость аккумулятора смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite составит 4500 мАч. Это самая большая емкость в семействе смартфонов Note. Также к Samsung Galaxy Note 10 Lite приписывают поддержку быстрой зарядки до 45 Вт. Смартфон должны представить в Январе месяце 2020 года.