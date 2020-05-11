Samsung Galaxy Note 20 без Ultra

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что крупнейшие компании то и дело повышают стоимость своих смартфонов, что не очень нравится потенциальным покупателям. К примеру, зачем пользователю отдавать за гаджет громадные деньги, если он может просто взять и купить гаджет подешевле. Это сильно бьет по экономике самих компаний, ведь они прогнозируют определенные продажи, а в итоге они оказываются на порядок ниже. Теперь вот появилась информация о том, что компания Samsung полностью отказалась от смартфона Samsung Galaxy Note 20 в исполнении Ultra. То есть, будет обычная модель и упрощенная версия, тогда как более производительного варианта уже никто не будет продавать. Это связанно именно с тем, что их мало кто покупает.