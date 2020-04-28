Samsung Galaxy Note 20 получит чипсет Exynos 992

Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy Note 20, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит еще не представленный официально фирменный чипсет Exynos 992. Это 6-нанометровая платформа с двумя кастомизированными ядрами, двумя ядрами Cortex-A76, четырьмя ядрами Cortex-A55 и графикой Mali-G77 MP11. Процессор Exynos 992 будет превосходить Exynos 990 не только в плане производительности, но и энергоэффективности. Официальный дебют процесса ожидается в третьем квартале этого года. Что до самой серии Galaxy Note, то в этом году ожидается три модели: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra.