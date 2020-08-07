Samsung Galaxy Note20 Ultra получил уникальный дисплей

В последнее время достаточно часто стали обсуждать новости о новых дисплеях тех или иных смартфонов, в частности досталось и Samsung Galaxy Note20 Ultra. Дело в том, что данный гаджет получил совершенно уникальный дисплей, который обладает высоким разрешением, приличной яркостью и, что самое важное, достаточно качественным изображением, которое благодаря современным технологиям предоставляет возможность не переживать о нагрузке на глаза пользователя. Это очень круто на самом деле, так как многие производители с большим нетерпением ожидают данный дисплей в продаже. Ведь на текущий момент привлечь аудиторию чем-то довольно трудно, тогда как дисплей в этом очень даже поможет большинству пользователей на просторах планеты Земля.