Samsung Galaxy Note8 будет реже получать обновления

Компания Samsung перевела смартфон Galaxy Note8 на ежеквартальное получение обновлений. Прежде аппарат получал апдейты каждый месяц. Предполагается, что этот старый флагман будет получать обновления безопасности Android вплоть до октября 2021 года. Напомним, что в начале прошлого года смартфон обновили до Android 9.0 Pie с оболочкой One UI, а вот Android 10 он уже не получит.

Напомним, что вышедший в августе 2017 года Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз и операционную систему Android 7.1.1 Nougat.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note8
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