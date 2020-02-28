Samsung Galaxy S10 Lite получил версию на 512 ГБ

Компания Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy S10 Lite, которая оснащается 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Новинка появится в продаже 1 марта по цене в 625 долларов. Что до варианта с 8 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти, то он стоит 555 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем Infinity-O с разрешением 2400:1080 точек, врезанной в экран 32 Мп фронтальной камерой, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 48, 12 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 25 Вт и восьмиядерным процессором Snapdragon 855.