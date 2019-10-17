Samsung Galaxy S10 Lite получит большой экран

В сети появилась информация о смартфоне Galaxy S10 Lite, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат получит белую, чёрную и синюю расцветку корпуса. Также сообщается, что за Galaxy S10 Lite может скрываться модель Galaxy A91, которой предыдущие слухи прочили 6,7-дюймовый дисплей, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Можно ли назвать смартфон с такими характеристиками мини-флагманом? Вполне, если вас не смущает большая диагональ экрана.