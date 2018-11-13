Samsung Galaxy S10 Lite получит новую камеру

Некоторое время назад компания Samsung на своей презентации показала новые технологии, которые позволяют встроить камеру прямо в дисплей и сделать его незаметным. То есть, не будет рамок — вы можете даже не заметить камеры внутри дисплея, но она там будет. Теперь в сети появился интересный инсайд о том, что у смартфона Samsung Galaxy S10 Lite уже будет такая камера. Производитель хочет протестировать возможности инновации в более слабом смартфоне, дабы потом выстрелить крутой технологией при анонсе флагмана. Пока что тяжело комментировать данную ситуацию, ведь ничего подобного мы раньше не видели, но кажется, что корейская компания готовит настоящий прорыв. Будем надеятся, что именно так и будет — пора бы уже показать что-то действительно невероятное.