Samsung Galaxy S10 обновили до Android 11

Компания Samsung Electronics выпустила фирменную оболочку One UI 3.0 на базе Android 11 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10. Бета-тест данной прошивки для владельцев Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e стартовал еще в ноябре прошлого года, и вот теперь настало время стабильной версии. Пока апдейт доступен для пользователей Galaxy S10e и Galaxy S10 5G в Швейцарии, но в ближайшее время он доберется до остальных регионов и всех моделей.

Напомним, что Samsung Galaxy S10 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с сертификацией HDR10+, встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.