Samsung Galaxy S10 получит керамическую заднюю панель

Samsung предложит одну из моделей линейки в варианте с керамической задней панелью. Керамика хорошо известна своей устойчивостью к царапинам. Кроме того, керамика имеет превосходный внешний вид, который не может быть воспроизведен пластиком или металлом. Специальная версия Galaxy S10 будет иметь керамику в черно-белых тонах.

Такое оформление достанется старшей модели с экраном размером 6,7 дюйма, поддержкой 5G, счетверенной основной и сдвоенной фронтальной камерой. Возможно, в конфигурацию аппарата войдет 512 ГБ флэш-памяти. Эта модель носит индекс SM-G975FC. В линейку также войдет младшая модель SM-G970x с экраном размером 5,8 дюйма и одинарной основной камерой, не имеющая дактилоскопического датчика.