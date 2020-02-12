Samsung Galaxy S10 сильно подешевел

Вчера на презентации Samsung был представлен совершенно новый уникальный флагман под названием Galaxy S20, который получил невероятный модуль камеры, качественный дисплей и все в таком духе, преимуществ у гаджета и правда много. Однако стоит понимать, что производитель на фоне релиза S20 резко снизил стоимость на смартфоны прошлого поколения, чтобы распродать остатки и поддерживать интерес аудитории к прошлогодним флагманам. В итоге Samsung Galaxy S10 серьезно подешевел и на текущий момент является очень привлекательным вариантом. Ведь у нового флагмана основная фишка заключается в камере с безумным зумом, а если вам это не очень нужно, то можно смело взять версию прошлого года и получить при этом море удовольствия от гаджета.