Samsung Galaxy S20 FE 5G получает обновление One UI 3.0

Компания Samsung выпустила обновление One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфона Galaxy S20 FE 5G.

Согласно отчету SamMobile, One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфона Samsung Galaxy S20 FE 5G имеет версию прошивки G781BXXU1BTL4. Обновление уже получили владельцы устройства Samsung Galaxy S20 FE 4G в России. One UI 3.0 включает в себя улучшенный пользовательский интерфейс и исправление безопасности Android за декабрь 2020 года.

Samsung Galaxy S20 FE 5G получит такие же изменения как и версия с 4G. В список изменений входит специальный виджет воспроизведения, новые элементы управления громкостью и доработанный пользовательский интерфейс.
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