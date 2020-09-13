Samsung Galaxy S20 FE показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения смартфона Samsung Galaxy S20 FE, который на этот раз показан в нескольких расцветках. Отметим плоский дисплей, прямогоульный блок тыльной камеры с тремя модулями и врезанную в экран фронтальную камеру. Устройству прочат 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 865 или Exynos 990, тройную камеру с двумя 12 Мп и одним 8 Мп модулем, симметричный порт USB-C, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и влаги согласно степени IP68. Предполагается, что европейская цена смартфона составит 700 евро.