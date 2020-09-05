Samsung Galaxy S20 FE слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне Samsung Galaxy S20 FE, который вроде как планируют отправить в продажу в ближайшее время. Теперь появились даже официальные изображения, которые указывают нам на то, что умеет данный смартфон и какие у него будут основные преимущества. Начать стоит с системы камер, которая расположена на тыльной панели и предоставляет просто море различных преимуществ. Также производитель решил использовать большой дисплей, который выглядит изумительно, и тонкий корпус. Вопрос только в том, как будут продавать данный гаджет и за сколько. Все же это уже считай не флагман, а устаревшая модель прошлого года, так что хотелось бы подождать цену.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
Обзоры:
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Новости:
Смартфон Redmi Note 7S обновили до Android 10

Компания Xiaomi обновила смартфон Redmi Note 7S до операционной системы Android 10. Отметим, что речь иде...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, чтоб...
Xiaomi показала упаковку смартфона Redmi K30 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала фото упаковки юбилейного смартфона Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ...
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeedЛучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More ComboЛучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысяч...
Samsung Galaxy A01 Core оценен в 6 тысячКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy A01 Core, который является самой доступн...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 Siege...
Представлен ПК-корпус CRFT 06 H510 SiegeВ 2018 году компании NZXT и Ubisoft запустили серию компьютерных корпусов CRFT выпуском специальной верси...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRU...
Представлен одноплатный ПК Axiomtek MIRUКомпания Axiomtek представила одноплатный ПК MIRU130, который ориентирован на системы машинного зрения и ...
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
AOC представила игровой монитор серии Ag...
AOC представила игровой монитор серии AgAOC является крупным игроком на рынке игровых мониторов. Серия Agon пополнилась новой моделью AOC Agon AG...
Обзор башенного кулера Thermalright Mach...
Обзор башенного кулера Thermalright MachСегодня к нам на обзор попала система охлаждения для процессора, которую любезно предоставил сотрудник ка...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600...
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания MediaTek планирует выпустить в ближ...
Huawei Honor 9A отправился в продажу без...
Huawei Honor 9A отправился в продажу безПроизошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы бе...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеореги...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. ВидеорегиОсобенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 50...
Компания Intel реорганизуется после выхо...
Компания Intel реорганизуется после выхо На прошлой неде...
HTC готовится представить свой следующий...
HTC готовится представить свой следующийКомпания HTC по-прежнему существует и до сих пор выпускает смартфоны. Аппарат под названием Desire 20 Pro...
Palit анонсировала серию GameRock и Gami...
Palit анонсировала серию GameRock и GamiПроизводитель видеокарт компания Palit представила свою линейку видеокарт GeForce RTX 30 GameRock и Gamin...
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонаторОбзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor