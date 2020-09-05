Samsung Galaxy S20 FE слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне Samsung Galaxy S20 FE, который вроде как планируют отправить в продажу в ближайшее время. Теперь появились даже официальные изображения, которые указывают нам на то, что умеет данный смартфон и какие у него будут основные преимущества. Начать стоит с системы камер, которая расположена на тыльной панели и предоставляет просто море различных преимуществ. Также производитель решил использовать большой дисплей, который выглядит изумительно, и тонкий корпус. Вопрос только в том, как будут продавать данный гаджет и за сколько. Все же это уже считай не флагман, а устаревшая модель прошлого года, так что хотелось бы подождать цену.