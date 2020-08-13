Samsung Galaxy S20 Fan Edition засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем смартфоне Samsung с кодовым названием SM-G780F. Источник уверен, что речь идет о модели Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite). Бенчмарк подтверждает наличие фирменной платформы Exynos 990, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой One UI 2.5.

Предыдущие слухи прочили смартфону версию на процессоре Snapdrago 865, 128 ГБ флеш-памяти, дисплей Infinity-O с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 12, 12 и 8 Мп, а также поддержку мобильных сетей пятого поколения. Ориентировочная цена смартфона составляет 750 долларов.