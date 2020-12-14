Samsung Galaxy S21 5G получит продвинутую сверхширокоугольную камеру

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S21 5G, который еще не был представлен. Сообщается, что в составе тыльной камеры окажется сверхширокоугольный модуль на основе датчика изображения Sony IMX563 оптического формата 1/2,55 дюйма и разрешением 12,2 Мп. При этом угол обзора оптики составит 123°. Также отмечается наличие автоматической фокусировки Dual PD, которая поможет при съемке макрофотографии.

Предыдущие слухи прочили Samsung Galaxy S21 топовые платформы Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а также 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 5G
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