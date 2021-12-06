Samsung Galaxy S21 FE появился на официальном сайте

На официальном сайте Samsung появилось упоминание смартфона Galaxy S21 FE, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Устройству прочат 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей пятого поколения, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, аккумулятор ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, восьмиядерный процессор Snapdragon 888, от 6 ГБ оперативной памяти, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также несколько ярких расцветок.